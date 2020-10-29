14 кг красной икры задержали на границе

28.10.2020 специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Исилькульский» установлен факт перевозки в транспортном средстве икры лососевых пород в количестве 14 кг без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки на куботейнере, в котором находился груз.

Перевозка продукции, подконтрольной ветеринарному надзору, осуществлялась гражданином Республики Казахстан Степановым Г.К., из г. Омска Российской Федерации в г. Петропавловск Республики Казахстан.

Также установлено нарушение условий транспортировки охлажденной продукции. В фургоне транспортного средства отсутствует система охлаждения и контроля температурного режима. Перевозка охлажденной продукции в таких условиях может привести к ее порче.

Груз задержан, размещен на изолированное хранение до принятия решения Управлением Россельхознадзора по Омской области.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Маркировка содержит сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены должным образом.