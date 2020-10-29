Омским учителям не будут делать тесты на ковид – на это нет денег

Учителям пока не будут делать тесты на ковид. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 29 октября региональный министр образования рассказала в эфире федерального телеканала, насколько омские школы готовы к приходу второй волны коронавируса. В частности затронула вопрос профилактики и проведения тестов для сотрудников образовательных учреждений. Их делать не будут.

– На бесплатное тестирование нужны деньги в бюджете, – заявила Татьяна Дернова. – Пока такой возможности нет. Относительно прививок: прививки от коронавируса будут добровольными. Учителей планируют вакцинировать от гриппа. В числе первых, кого будут прививать, – это сотрудники здравоохранения и образования.

Напомним, недавно о критической ситуации во многих школах рассказала депутат горсовета Наталья Поршнева, которая сама является учителем. По ее словам, ей три недели не могли поставить правильный диагноз, и только после КТ увезли в больницу с двусторонней пневмонией. Кроме того, многие ее коллеги вынуждены ходить на работу, даже несмотря на болезнь – иначе работать будет просто некому.

Об аналогичной ситуации с отменой бесплатных тестов для сотрудников скорой, которые также находятся в группе повышенного риска, «Комсомолка» рассказывала еще летом.