Мэр Омска анонсировала строительство нового дома для переселенцев из аварийного жилья

На земельном участке, где в ближайшее время развернется стройплощадка, побывала мэр Оксана Фадина. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омские власти продолжают работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Накануне мэр города Оксана Фадина анонсировала строительство нового дома для нуждающихся в новых квартирах. Его жильцами станут 300 человек, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Сейчас в стадии обсуждения проектное решение будущего дома.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, новый дом будет построен на месте шести старых двухэтажек. Прежние здания снесут - их жильцов уже переселили. Накануне на земельном участке, где в ближайшее время развернётся стройплощадка, побывала мэр города Оксана Фадина. Проектирование и строительство будущего дома на 120 квартир будет вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Жителями нового дома будут омичи из Ленинского округа. Об этом рассказала Оксана Фадина.

- Эта площадка была выбрана не случайно, поскольку Ленинский округ у нас лидирует по числу аварийных домов. Из 139 домов 57 на территории Ленинского округа. Поэтому решено строить на ул. 6-я Станционная. Место выбиралось с учётом комплексного подхода: учитывались транспортная и социальная инфраструктуры, здесь есть школа, строится новый детский сад, - сказала мэр.

До 2025 года омские власти в несколько этапов планируют переселить 4006 граждан из 139 аварийных домов. На эти цели предусмотрено порядка 225 миллионов рублей.