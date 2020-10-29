Юбилейный Этнографический диктант в Омске пройдет в онлайн формате

Пятый Этнографический диктант пройдет в онлайн формате. Фото:vk.com/miretno

Скоро в Омске уже традиционно в день Народного единства пройдет этнографический диктант. В этом году пандемия внесла коррективы в формат проведения полюбившегося омичам мероприятия.

- Ключевая особенность диктанта в этом году именно онлайн формат. Он пройдет с 3 по 8 ноября. Это юбилейный, пятый этнографический диктант, поэтому отменить его совсем мы не могли. Интерес к этому проекту растет с каждым годом. Если мы начинали всего с 900 участников на 5 площадках, то в прошлом году у нас было почти 5000 человек на 80 площадках по всей Омской области, - отметил первый заместитель Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Юрий Назаренко.

В Омской области в диктанте принимает участие около 5000 человек. Фото: Влад КОМЯКОВ

Организатором проекта на территории Омской области выступает министерство региональной политики и массовых коммуникаций. Его представители включились в работу пять лет назад, когда проект только появился в России, и вывели регион в лидеры по количеству заинтересованных участников. Из-за пандемии коронавируса проект перенесли в онлайн формат и продлили. Ответить на вопросы омичи смогут в течение 5 дней с 3 по 8 ноября. Как и в прошлом году будет всего 30 вопросов, 20 из которых будут касаться знаний об этнографии России в целом, а 10 относятся к Омской области. Их для проекта специально составили в Сибирском филиале Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва. Время на прохождение теста ограничат 45 минутами.

- Очень жаль, что в этом году не состоится очная часть, так как это всегда общение, интересные перфомансы от каждой площадки, где участники могут ближе познакомиться с каким-то национальным компонентом. Надеюсь, что в следующем году мы сможем вернуться к этому формату, - отметил Назаренко. Действительно, перед началом диктанта несколько лет подряд на площадках проходили лекции и семинары для участников, на которых рассказывали занимательные факты о жизни представителей разных культур на территории региона.

Как отмечают организаторы и составители вопросов, Этнографический диктант проводится не столько для проверки знаний, сколько для поднятия интереса к изучению истории и этнографии как России, так и родного края. А ответить на вопросы теста омичам могут помочь не только специальные знания, но и обычный житейский опыт, кругозор и смекалка.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

1. Зайти на сайт Большого Этнографического диктанта

2. Выбрать в разделе "регионы" Омскую область

3. Нажать на кнопку "принять участие"

4. Заполнить анкету и пройти тестирование

Узнать свои баллы можно будет сразу после завершения ответов на вопросы, а подробнее ознакомиться с правильными ответами и проверить, где вы допустили ошибки можно будет на тоже сайте после 16 ноября.