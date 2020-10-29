Омича, который убил человека, празднуя мягкий приговор, отправили в колонию

Агрессивного омича отправили в колонию на 12 лет.
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Этим летом 31-летнего омича судили за причинение тяжкого вреда здоровью – он ударил приятеля топором по голове. Но потерпевший выжил и простил его, поэтому суд ограничился наказанием в виде условного срока.
На радостях фигурант отправился со своим знакомым праздновать мягкий приговор. Они пили сутки, потом к ним присоединился еще один мужчина. Только что избежавший колонии омич поссорился с ним из-за пачки сигарет и убил его.
– Суд отменил виновному условное осуждение и окончательно определил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колони строгого режима, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Судебный акт не вступил в законную силу.