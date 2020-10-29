В центре Омска из-за строительства отеля на год перекроют улицу

Водителям придется воспользоваться объездными путями. Фото: Администрация города Омска

В Омске в центре на год собираются закрыть небольшой участок улицы Щербанева. Он расположен рядом с Комсомольским мостом, напротив участка набережной Оми, которую сейчас ремонтируют. Как сообщили в департаменте общественной безопасности, это связано со строительством гостиничного комплекса.

- В связи с этим на улице Щербанева — на участке от автодороги у дома № 20 до дома № 27 — с 23:59 1 ноября 2020 года до 23:59 31 июля 2021 года будет перекрыто движение всех видов транспорта, - отметили в ведомстве.

Этот участок дороги служил для проезда к жилым домам, а таже по нему при необходимости можно было объехать остановку "Дом Туриста". На время перекрытия по участку Щербанева нельзя будет ездить никакому транспорту, а для водителей уже разработали схемы объезда и попросили им следовать. Также в мэрии обратили внимание пешеходов на строительные работы и попросили соблюдать осторожность.