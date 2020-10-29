Омича остановили, чтобы проверить документы на машину, и нашли у него килограмм наркотиков

На этот раз наркотики обнаружили сотрудники ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске уже задержали одного наркокурьера с крупной партией тяжелых наркотиков, которые он собирался продавать на территории города. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции практически случайно поймали еще одного омича с крупной партией наркотиков.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, 35-летнего жителя Кировского округа остановили на дороге для обычной проверки документов на автомобиль. В ходе осмотра салона сотрудники ГАИ обнаружили у мужчины сверток, в котором находилось более 1 килограмма марихуаны. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, но за повторное вождение в пьяном виде. В поле зрения наркоконтроля омич еще не попадал.

Теперь на него завели уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Пока полиции достоверно не известно, собирался ли он их продавать.