Компания «ТГК-11» приглашает в виртуальный тур по ТЭЦ-5

Установленная электрическая мощность — 735 МВт. Установленная тепловая мощность — 1763 Гкал/ч.

АО «ТГК-11» приглашает омичей посетить крупнейшую ТЭЦ города, отправившись в виртуальную экскурсию. Ролик снят в 3Д-формате, с эффектом присутствия. Не выходя из дома, можно попасть в цеха станции, посмотреть, как утроено производство электро- и теплоэнергии и даже оказаться внутри градирен – самых заметных сооружений любой теплоэлектростанции.

Ссылка на виртуальный тур http://www.tgk11.com/about/tets-5/