Доходы бюджета Омской области на 2021 превысят 96 миллиардов

На заседании областного правительства рассмотрели проект главного финансового документа региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На последнем заседании омского правительства кабинет министров рассмотрел проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Работа над ним шла в непростых экономических условиях. По словам министра финансов Вадима Чеченко, уровень долговой нагрузки областного бюджета на 2021 год не должен превысить 66%.

- Кроме того, объемы нецелевой поддержки из федерального бюджета, которую мы в целях балансировки в проекте бюджета предусматриваем, уточнятся только во втором чтении федерального бюджета, не ранее ноября, - сказал министр. - Наконец, повлияла на формирование доходной части бюджета на следующий год и текущая экономическая ситуация, связанная с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции, введением ограничительных мер в экономике, а также принятием на федеральном и региональном уровнях мер поддержки бизнеса.

Доходы бюджета на 2021 год, предварительно, составят 96,3 млрд. рублей. Из этой суммы, как сообщает пресс-служба омского правительства, налоговые и неналоговые доходы региона составят 70,7 млрд рублей. Это, кстати, на 6,6% больше, чем в бюджете 2020 года.

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2021 год сформированы в объеме 25,6 млрд рублей. Это существенно меньше, чем в бюджете текущего года с учетом вторых изменений. Объемы нецелевой и целевой поддержки из федерального бюджета уточнятся в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ в ноябре текущего года и будут скорректированы в режиме первых изменений. Проект областного бюджета на 2021 год сформирован с нулевым дефицитом.

Весомая часть средств казны пойдет на решение социально-экономических вопросов Омска.

- Если ограничения будут скорректированы, а соответствующее поручение дано Президентом федеральному Правительству, то мы сможем в следующем году для финансирования обязательств задействовать в том или ином объеме дефицит. Также рассчитываем на дополнительные объемы федеральной поддержки, - объяснил глава областного минфина.

Более 70% бюджета - это социально-культурные расходы. Самой затратной сферой станет здравоохранение, на которое в следующем году выделят 19,2 млрд. рублей. Основной объем расходов по госпрограмме «Развитие здравоохранения Омской области» – заработная плата работников отрасли. На эти цели предусмотрено более 35 млрд.

По-прежнему омское правительство будет уделять огромное внимание и финансированию нацпроектов. В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства на реализацию девяти национальных проектов на общую сумму 16 млрд., из них за счет собственных средств региона - 8,1 млрд.

- Несмотря на непростую ситуацию, на стадии формирования проекта бюджета удалось предусмотреть с ростом на 4,9 млрд к уровню текущего года расходы на регламентированные обязательства региона, такие как заработная плата, взносы в фонд ОМС, дорожный фонд, поддержка местных бюджетов, а также выполнить поручения губернатора по обеспечению регионального финансирования нацпроектов, - сообщил Чеченко.