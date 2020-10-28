Часть вызовов скорой с двух округов Омска перенаправят в ж/д-больницу

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В Омске начали воплощать в жизнь идею о переадресации части вызовов скорой в поликлиники. Ранее анонсировалось, что в эксперименте примут участие поликлиники №№ 2 и 8. Но до недавнего времени вызвать терапевта на дом через скорую на практике было невозможно.

И вот сейчас пресс-служба областного минздрава сообщила, что программе готова подключиться железнодорожная. Ее специалисты будут оказывать неотложную помощь жителям двух городских округов – Октябрьского и Ленинского.

– Большое количество обращений по неотложке – это, конечно, накладывает отпечаток на формат работы больницы. Огромное внимание уделяется защите медицинского персонала, на который увеличилась нагрузка в настоящий момент, – объясняет главный врач частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Омск» Дмитрий Серый. – Пациентов везут к нам по понедельникам и четвергам, многие уже через 4-5 дней могут быть отправлены домой в трудоспособном состоянии, получив всю необходимую помощь благодаря наличию современного высокотехнологичного оборудования».

Коечный фонд позволяет госпитализировать до 200 человек, при этом возможна организация дополнительных мест, если возникнет острая необходимость. Помимо стационарного приема по неотложной помощи, больница принимает всех пациентов, кто приходит за амбулаторной помощью к узким специалистам.

– Пациентов поступает много, мы сейчас несем нагрузку примерно такую, какую несет городская больница №1, – говорит заведующий приемным отделением частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Омск» Валерий Узлов. – Раньше принимали за смену 26-30 больных, то теперь до 80-90.Мы усилили бригады специалистами из других отделений, коечный фонд у нас позволяет принимать всех пациентов, которые поступают по неотложным показаниям по направлениям «хирургия», «травма» и «лор».

Также сообщается, что лечебного и диагностического оборудования в больнице достаточно для обслуживания такого количества пациентов, недостатка в медикаментах также нет, а реанимация в случае наплыва пациентов готова принять больше 10 человек.

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По замыслу ведомства, такое перераспределение должно разгрузить работу скорой и ускорить оказание помощи для пациентов. Введение изменений минздрав анонсировал с 5 октября. На первом этапе часть вызовов службы «03» будут брать на себя две городские поликлиники – № 2 на улице 10 Лет Октября, 179 и № 8 на улице Багратиона, 10. Если опыт приживется, в связке со скорой будут работать все 15 поликлиник Омска.

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