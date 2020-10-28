За минувшие сутки в Омской области добавилось еще 190 зараженных коронавирусом

Накануне в Омске закончились места в больницах под ковид. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный оперштаб по коронавирусу обнародовал статистику по ковиду на среду, 28 октября. Цифры безрадостные практически по всей стране. Всего в России за минувшие сутки подтверждены 16 202 новых случая ковида, из которых 3 670 приходится на Москву. Также сообщается, что у четверти заразившихся все протекает бессимптомно. Кроме того, за вчерашний день скончались еще 346 человек.

Омская область со 190 новыми случаями заражения за сутки находится на 24-м месте из 84-х. Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной.

Накануне омским медикам даже пришлось устроить акцию протеста возле здания областного минздрава. Сразу три машины с включенными сиренами остановились там, чтобы привлечь внимание чиновников к своим умирающим пациентам. Это произошло после того, как бригада скорой, 12 часов провозив пожилую пациентку с 80% поражения легких, так и не смогла устроить ее ни в одну из больниц города.

Впрочем, после того, как история получила огласку, места в БСМП-2 все же нашлись. Сейчас в ситуации разбирается прилетевший в Омск замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

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На отчаянный шаг пошли сегодня вечером сразу две бригады омской скорой. В одной из них находилась пенсионерка с 80%-поражением легких, которое ранее показало КТ. Машина «03» целый день возила пациентку от одного медучреждения к другому. В итоге бригада скорой от бессилия попросту привезла людей под стены здания министерства здравоохранения. (Подробнее...)