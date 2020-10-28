Часть неотложной помощи в Омске стала оказывать Железнодорожная больница Омска

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Ведомственная больница РЖД в период коронавируса включилась в систему неотложной помощи в городе. Клиника оказывает пациентам неотложную помощь по ОМС два дня в неделю — по понедельникам и четвергам. Из-за загрузки омских больниц железнодорожная больница на ул. Карбышева стала два дня в неделю принимать омичей по неотложной помощи.

Как рассказал главный врач железнодорожной больницы Дмитрий Серый, медучреждение стала работать по неотложке с мая. Когда закрывался онкодиспансер, больница принимала три дня в неделю, была очень большая нагрузка. Потом интенсивность спала, и приемы сократили до одного раза в неделю. Сейчас снова возникла потребность, поэтому больница РЖД выделила для неотложной работы два дня.

Пациентов по неотложке привозят на скорой помощи, либо они сами приходят по направлению от своей поликлиники. Больница рассчитана на жителей Ленинского и Октябрьского округов.

В неотложной помощи задействованы ЛОР-отделение, хирургическое и травматологическое отделения.

- «Обычно мы работали в плановом режиме, но клиника не является закрытым учреждением, а интегрирована в городскую систему здравоохранения, хотя мы ведомственное учреждение. Когда к нам обратилось министерство здравоохранения с просьбой о помощи, мы, естественно, пошли на встречу, так как РЖД – это социально ориентированная компания. Сейчас мы принимаем пациентов два дня в неделю по неотложной помощи из Октябрьского и Ленинского округов. Большое количество обращений — до 110 в сутки. Естественно, это откладывает отпечаток на работу больницы, — рассказал главврач медучреждения.

Больница рассчитана на 200 коек, но по необходимости может развернуть дополнительные места. Если понадобится — и в коридоре, отметил Дмитрий Серый, ведь жизнь диктует свои условия.

По словам заведующего приемным отделением ж/д-больницы Валерия Узлова, в неотложные дни поступает много пациентов.

-Мы сейчас несем нагрузку примерно такую, как ГБ №1. Если раньше принимали 26–30 больных, то теперь 80–90. Усилили бригады: перевели врачей и медсестер из других отделений. Некому принимать, поэтому нас перебрасывают на неотложку. Это тяжело, но у нас никто не уволился. В неотложные дни работают четыре хирурга, два травматолога, два лора, также увеличилось число медсестер и младшего медицинского персонала, — пояснил врач.

Самые распространенные диагнозы, с которыми омичи попадают по неотложке: панкреатит, холецистит, кровотечения, урологические патологии (пиелонефрит, мочекаменная болезнь), переломы и т.д.

- Тесты на COVID-19 мы требуем только у плановых пациентов, чтобы минимизировать риски заражения. Понятно, что пациенты, которые приезжают по неотложной помощи, не обследованы. Если есть подозрения на коронавирус, пациента изолируют в отдельный бокс, оказывают необходимую помощь, верифицируется диагноз. И если диагноз подтверждается, человека переводят в ковидную больницу, — сообщил Дмитрий Серый.

- Здесь все сделано для того, чтобы в случае необходимости оказать нужную помощь — есть возможности технические и людские, — сказал Альберт Мухаметшин, отметив, что очень благодарен врачам.

К неотложным дням клиника готовится и прогнозирует массовое поступление больных.

- Мы работаем циклично, и так как клиника обладает современными технологиями, мы можем сокращать пребывание пациента на койке. Где раньше пациент лежал 12 дней, то теперь без ущерба для качества он лежит 4–5 дней. Это позволяет нам повышать эффективность, — пояснил главный врач учреждения.

Все сотрудники больницы работают в средствах индивидуальной защиты. В учреждении есть двухнедельный запас СИЗов. В клинике есть все необходимое оборудование. Кроме того, так как она сделана под запрос РЖД, компания в нее много инвестирует. В этом году больница получила по инвестпрограмме новый маммограф и два наркозных аппарата.

- Люди работают с большим напряжением, но они понимают, что происходит. Мы видим, что творится в городе. Я благодарен своему коллективу за поддержку, если бы не они, мы бы не справились, — отметил Дмитрий Серый.