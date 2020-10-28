«Не обольщайтесь, помощи не будет!»: Омич с COVID-19 ждет врача восемь суток

Омичи массово жалуются на отсутствие даже элементарной помощи от медиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередная история болезни от омича, заболевшего ковидом, появилась в социальных сетях. Омич Максим Токарев пишет, что слег в четверг, 15 октября. Вечером внезапно поднялась температура до 39,5 градусов. Сначала мужчина подумал, что просто сильно простыл и надо отлежаться. Но жаропонижающие давали только временный эффект, и через три дня, в понедельник, он попытался вызвать врача. В поликлинике, по традиции, никто не брал трубку. Омич не рискнул идти в поликлинику, чтобы никого не заразить.

Но состояние продолжало ухудшаться, и он отправился делать КТ и платный мазок на ковид. Томография показала двустороннее воспаление легких. Результат теста, который пришел только спустя неделю, оказался положительным. Но даже несмотря на это, врача не получается вызвать на дом до сих пор.

– 8 дней жду терапевта! – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «Аварийный Омск». – Я работающий человек, и мне нужно обоснование отсутствия на рабочем месте. Сразу объясняю, почему я еще жив при COVID 19. Не стал ждать, пока ко мне придет терапевт, так как я бы его не дождался, вынесли бы вперед ногами. Пошел и сразу купил пару пачек «Азитромицина». Объехал в 3 часа ночи все аптеки в центре, но смог найти. И благодаря этому я еще дышу, вовремя начал принимать лекарство. Сейчас мне прислали антибиотики из Амурской области, так как в нашем городе их нет. Не обольщайтесь по поводу помощи в случае заболевания COVID-19, ее не будет – это системный провал.

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