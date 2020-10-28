«Это поведение, обусловленное отчаянием»: бывший глава Роспотребнадзора Онищенко высказался о поступке омских медиков

Омские врачи привезли пациентов к минздраву, потому что в больницах просто не нашлось мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне поздним вечером в Омске у здания областного минздрава собралось несколько машин скорой помощи с тяжелыми больными коронавирусом. Медики рассказывали, что целый день пытались найти в больницах места для пациентов, но им везде отказывали. Поэтому они и приняли решение спросить в минздраве, куда положить пациентов.

В министерстве здравоохранения нашли несколько мест для этих больных, но действиями медиков остались недовольны и назначили внутреннюю проверку. Найти виновных пожелал и губернатор Омской области Александр Бурков, назвав произошедшее "сбоем системы лечебного блока". О возможных причинах радикальных действий омских медиков высказался бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

- Конечно, поступать так было нельзя, больной ни в коем случае не должен становиться объектом протеста. Если его забрали из дома в больницу, то для этого были соответствующие показания - с коронавирусом в легкой форме человека не повезут. Не исключено и то, что у пациента, находящегося и так в тяжелом состоянии, на фоне стресса может ухудшиться состояние, так что подобный поступок однозначно неправильный, - отметил Онищенко в интервью изданию "Вечерняя Москва". - Но то, что мои коллеги до этого дошли, тоже можно понять. Это настоящий психологический срыв, они работают в условиях огромного напряжения. Действительно это очень тяжело, когда стоишь у постели больного и понимаешь, что просто не можешь оказать ему адекватную медицинскую помощь.

Также Онищенко отметил, что произошедшее ЧП хороший повод для правительства омского обратить внимание на причину такого поступка медиков. В целом он встал на сторону врачей.

- Взять больного, загрузить и поехать с ним протестовать - это недопустимо. С другой стороны, теперь и губернатору, и медвластям Омской области нужно сделать серьезные выводы. Но не по конкретно этим медикам, а по тому, что стало причиной их поступка. Омская область - развитый, промышленный регион, и я не верю, что нет возможности перепрофилировать стационары под больных ковидом, которым необходима госпитализация. Так что коллег я оправдываю, хоть и с замечанием, что такой жест - нарушение врачебной этики. Это неадекватное поведение, но обусловленное отчаянием.