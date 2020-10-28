Чтобы попасть в Омск, таджик сменил имя и фамилию

В Омске задержали молодого гражданина Таджикистана, который незаконно проник на территорию России. В 2018 году омские полицейские запретили молодому человеку въезд на территорию страны до 2023 года и депортировали его на родину. Но предприимчивый мигрант после возвращения полностью поменял имя и фамилию и снова приехал в Омск.

- Установлено, что после выдворения за пределы страны иностранец получил в Республике Таджикистан паспорт на другие имя и фамилию, после чего незаконно пересек госграницу на территории Омской области, сознательно скрыв при прохождении пограничного контроля факт смены данных, - сообщили в УФСБ по Омской области.

За такую аферу на 25-летнего таджика завели уголовное дело на статье за незаконное пересечение госграницы. Молодому человеку может грозить до 4 лет лишения свободы.