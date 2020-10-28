В аварии фуры и газели пострадали юные омичи

В аварии пострадали два ребенка. Фото: пресс-служба госавтоинспекции по Омской области

Сегодня днем около 12:40 в омскую Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Предварительно известно, что авария случилась на Русско-Полянском тракте в месте его пересечения с Яснополянским проспектом. Большегруз "МАН" под управлением 60-летнего омича столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Форд Транзит", передвигавшемся по маршруту №413 (Ясная поляна - РЭБ) под управлением 55-летнего водителя. После ДТП медицинская помощь понадобилась двум пассажирам микроавтобуса 13 и 14 лет. Других пассажиров в салоне в момент столкновения не было.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что оба водителя были трезвыми, в обстоятельствах аварии будут разбираться в ходе проверки.