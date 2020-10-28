Омич отсудил 200 тысяч за бездействие управляющей компании, пока его топило

Вовремя не отремонтированная крыша обернулась для УК дополнительными затратами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Решением в пользу собственника квартиры на пятом этаже многоквартирного дома №97 по улице Южная закончилось заседание в Кировском районном суде.

Причиной спора между жильцом и управляющей компанией "ТКК-Сервис" стали постоянные подтопления квартиры после весеннего урагана, которым еще в начале апреля сорвало часть кровли. По словам собственника жилья, он не раз обращался в УК с просьбой заделать образовавшуюся брешь, ссылаясь на то, что его топит после каждого дождя. Но в "ТКК-Сервис" только один раз накрыли образовавшуюся в кровле брешь пленкой. Это, конечно, не помогло.

Теперь, как рассказали в пресс-службе Кировского суда, управляющая компания должна будет выплатить более 89 тысяч в качестве возмещения ущерба, 5 тысяч за причинение морального ущерба, а также более 42 тысяч, чтобы возместить затраты на юриста и 3 тысячи, которые омич заплатил за содержание жилья, пока крыша была не отремонтирована.

Кроме этого "ТКК-Сервис" присудили штраф 47 тысяч. Итак, дыра в крыше обошлась УК более чем в 185 тысяч рублей.