Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омской области в следующем году

Подрядчики смогут начать уже в этом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 12 дорогах области обновят авсфальтовое покрытие, а 3 участка отремонтриуют капитально - такое решение приняли в ходе общественных слушаний по реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К ремонту подрядчики смогут приступить уже в этом году, а сроки сдачи намечены на 2021.

По словам заместителя директора по ремонту и эксплуатации автодорог КУ Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" Сергея Коваленко, общая протяженность нового дорожного полотна составит 171 километр на 12 трассах:

1. Любинский – Красный Яр («Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» – «Любинский – Марьяновка», от 0 до 15 км);

2. Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка (2 участка: от 98 до 105 км; от 133 до 143 км);

3. Омск – Муромцево – Седельниково (от 89 до107 км);

4. Калачинск – Великорусское – Иртыш (от 57 до 62 км);

5. Омск – Русская Поляна (от 38 до 47 км);

6. Омск – Муромцево – Седельниково (от 63 до 71 км);

7. Тюкалинск – Большие Уки (от 35 до 49 км);

8. Называевск – Тюкалинск (от 54 до 69 км);

9. Марьяновка – Шербакуль (от 15 до 25 км);

10. Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка (4 участка: от 60 до 64 км; от 128 до 129 км; от 129 до 130 км; от 131 до 133 км);

11. Омск – Одесское – граница Республики Казахстан (от 67 до 71 км);

12. Омск – Тара (7 участков: от 118 до 130 км; от 156 до 161 км; от 175 до 191 км; от 204 до 209 км; от 251до 256 км; от 270 до 274 км; от 278 до 281 км).

В планах не только обновить асфальт, но и укрепить обочины, поставить новые дорожные знаки, нанести разметку, установить 4 видеокамеры 36 пешеходных светофоров и отремонтировать 29 остановок.

Капитальный ремонт предусмотрен лишь на трех участках:

1. Омск – Русская Поляна (от 95 до 98 км);

2. Омск – Муромцево – Седельниково (от 215 до 218 км);

3. Сыропятское – Кормиловка – Калачинск (от 40 до 51 км), объект рассчитан на 2 года.

- На сегодняшний день идет этап заключения контрактов. Через неделю этот процесс завершится. Все подрядчики уже нам известны: никаких неприятных сюрпризов не ждем. Подрядчики смогут уже завозить стройматериалы на участки, - отметил Сергей Коваленко.