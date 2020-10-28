В Омске погиб опытный детский патологоанатом Александр Кочетов

Министерство здравоохранения Омской области и коллеги погибшего выражают соболезнования семье погибшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в министерстве здравоохранения Омской области сообщили о кончине еще одного опытного медика. Не стало одного из самых опытных врачей-патологоанатомов региона, кандидата медицинских наук, заведующего профильным отделением Городской больницы № 1 им. А.Н. Кабанова Александра Михайловича Кочетова.

Последние несколько лет медик был главным внештатным детским патологоанатомом минздрава, долгое время Кочетов преподавал в Омском медицинском университете.

- К сожалению, мы потеряли нашего коллегу - грамотного специалиста, веселого, обаятельного человека, с которым проработали вместе много лет. Несмотря на свой почтенный возраст, Александр Михайлович работал наравне с молодыми коллегами, для которых стоять бок о бок с таким специалистом было настоящим подарком. Это тот самый случай, когда незаменимые люди есть. Мы все очень переживаем и выражаем искренние соболезнования супруге и детям Александра Михайловича, - рассказал о коллеге заместитель главного врача ГБ № 1 Анатолий Малюк.