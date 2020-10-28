В ноябре в Омском горсовете дважды пройдут общественные слушания

Фото: Омский горсовет

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса горсовету частично пришлось перейти на удаленку, в ноябре депутатам предстоит выполнить большой объем работы. На этот месяц запланированы сразу три заседания, два из которых – публичные слушания.

На первых, которые состоятся 6 ноября, будут обсуждать правила благоустройства. На вторых, назначенных на 13 число, – бюджет города на 2021 и плановый период 2022-23 годов. Озвученные там предложения окончательно рассмотрят на пленарном заседании, запланированном на 25 ноября.

Все желающие смогут присутствовать в горсовете как лично с условием соблюдения противоэпидемических норм, так и по видео-конференц-связи.

Добавим также, что со дня опубликования Решения горсовета о проведении публичных слушаний в течение 4-х дней граждане могут подать заявку на участие в слушаниях.

До 5 ноября Контрольно-счетная палата подготовит экспертизу и соответствующие профильные комитеты обсудят документ и направят свои предложения в комитет по финансово-бюджетным вопросам для подготовки Решения к принятию в первом чтении.