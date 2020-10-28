В Омске вводят ограничения для нахождения детей на водоемах

Фото: Омский горсовет

В среду, 28 октября, на пленарном заседании Омского горсовета рассмотрели ряд важных вопросов. Среди них – предложение ограничить пребывание детей на водоемах без сопровождения взрослых. Такой вопрос возник неслучайно.

Присутствовавший на обсуждении директор омского депспорта Константин Мельников сообщил, что только с начала года в регионе утонули шестеро несовершеннолетних. Все они купались в непредназначенных для этого местах.

– Надо прописать, на какое именно расстояние нельзя подходить к водоему, – предложил депутат Дмитрий Петренко.

Представитель правового управления горсовета пояснил, что это расстояние в 5-20 метров – в зависимости от особенностей водоема. Вся точная информация прописана в Водном кодексе. Также подчеркнули, что ограничения не коснутся прогулок по специально оборудованы территория, например, по набережные.

Депутат Алексей Ложкин попросил уточнить формулировку, где говорится, что комитет по местному самоуправлению будет контролировать выполнение этого нового правила.

– Каким образом мы будем контролировать, если за нарушение не предусмотрены штрафы? – спросил он.

Выяснилось, что помощь депутатов потребуется только в случае, если будут проблемы с исполнением решения.

– Надо все продумать так, чтобы не нарушать права граждан, при этом сохраняя их жизни, – считает депутат Сергей Дроздов. – Вопрос сложный, поэтому предлагается принять его только к рассмотрению в первом чтении, а уже подробнее обсудить на профильном комитете.

Депутаты проголосовали за это предложение.