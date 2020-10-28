«Это говорит о сбое системы здравоохранения»: Омский губернатор требует разобраться в ЧП со скорыми, которые привезли пациентов к зданию минздрава

Губернатор отреагировал на инциденты. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков уже отреагировал на инцидент со скорыми у здания минздрава. Напомним, что вчера вечером сразу две бригады 03 целый день катались по городу с пациентами в машине. Они не могли найти свободных мест в больницах. В итоге в отчаянии скорые привезли пациентов в тяжелом состоянии к зданию омского минздрава. Найти места для больных удалось только через час.

Губернатор уже назвал случившееся ЧП. И поручил провести проверку и наказать виновных.

- ЧП, произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации, - сказал Александр Бурков. - Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся.