Министра экологии Омской области Илью Лобова привлекли к ответственности из-за разрушения Амринской балки

Этим летом из-за разрушения гидроузла балка сильно обмелела. Фото: ВКонтакте

Этим летом омичей немало взволновали сообщения о том, что на Амринской балке произошел прорыв плотны. Пугающие кадры обрушения гидроузла и обмеления редкого водоема появились в сети в августе 2020 года. Случившимся заинтересовалась прокуратура.

Гидроузел, из-за строительства которого и образовалась Амринская балка, ввели в эксплуатацию еще в 1975 году. С тех пор он принадлежит администрации Москаленского района и должен ею обслуживаться. Первые проблемы, как выяснили в прокуратуре, появились на гидроузле в 2016 году. Тогда из-за обильного таяния снега частично обрушились элементы гидроузла. Администрация Москаленок временно укрепила сооружение, но ремонтировать не стала. Укрепления простояли 4 года и в 2020 обрушились. Из-за этого в водохранилище существенно упал уровень воды. Администрация снова сделала временную насыпь, а капитальный ремонт не проведен до сих пор.

- Поскольку до настоящего времени администрацией не обеспечено проведение необходимых ремонтных работ на гидроузле, обеспечивающих приведение объекта в надлежащее техническое состояние, прокуратурой Москаленского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации устранить данное нарушение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так выглядел берег балки через несколько месяцев после обрушения гидроузла. Фото: ВКонтакте

Также меры прокурорского реагирования направили и в адрес министра экологии Омской области Ильи Лобова. Омским межрайонным природоохранным прокурором в адрес министра внесено представление по факту отсутствия контроля за собственником объекта в части обеспечения безопасного состояния гидроузла, повлекшего угрозу причинения экологического ущерба заказнику.

Устранение нарушений сейчас находится на контроле у прокуратуры.