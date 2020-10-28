На борьбу с гололедом за сутки в мэрии потратили 127 тонн реагентов

Омские дорожники борются с гололедом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в город пришли обещанные омичам снег и похолодание. Сильный ветер и минусовая температура быстро превратили оставшиеся от дождей лужи в гололед. С ним активно борются дорожные службы.

- Перед нами поставлена задача в самые кратчайшие сроки ликвидировать скользкость на проезжей части в заездных карманах автомобильных дорог, остановках общественного транспорта, подходах к пешеходным переходам, тротуарах, а также на пешеходных зонах бульваров и парков. К работам приступили ночью, сегодня продолжаем, - рассказал заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Тадин.

По данным мэрии, за прошлые сутки потратили 127,6 тонн противогололедных реагентов: 3,6 тонн биохимический регент, 124 тонны пескосоляной смеси.