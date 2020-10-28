Коллеги ушедшей из жизни главы ТПП Татьяны Хорошавиной приносят ее близким соболезнования

Созданная под руководством Татьяны Александровны в 1992 году Омская Палата объединила региональное предпринимательство. Долгие годы Татьяна Хорошавина занимала пост Президента Омской ТПП, активно отстаивая и продвигая интересы бизнес-сообщества. Являясь высочайшим профессионалом, преданным идеям и целям системы Торгово-промышленной палаты России, всю свою жизнь, неиссякаемую энергию она посвятила работе и общественной деятельности.

Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности, строгим морально-этическим принципам, Татьяна Александровна пользовалась у коллег, делового сообщества и представителей власти заслуженным авторитетом и уважением.

Татьяна Александровна - человек, внёсший большой вклад в становление и развитие экономики Омской области. Это был позитивный человек огромной души и обаяния, которого многие жители хорошо знали, искренне любили и уважали.

Помним её светлый образ и чтим память о ней.

О дате, времени и месте проведения прощальной панихиды будет сообщено дополнительно.