Почему в Омске пациентов с COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

Скорые начали свозить пациентов к минздраву. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вечером 27 октября омичи, оказавшиеся в центре города, наблюдали странную картину. К зданию омского минздрава подъехали с сиреной сразу несколько скорых. Как оказалось, в двух машинах находились больные с ковидом. У пациентов было серьезное поражение легких, одна из сибирячек, по нашей информации, находилась без сознания.

Обеим нужна была срочно медицинская помощь. Однако пациентов бригада скорой с утра возила по больницам города. Нигде не было мест. И это при том, что ранее минздрав сообщал о том, что для пациентов с коронавирусом в регионе заготовлено 2 200 коек.

В итоге в отчаянии две скорые с пациентами просто подъехали около 22 часов вечера к зданию минздрава. Что делать дальше, они не знали.

- А мы не знали, что делать. Отвезти ее домой ни по медицинским показаниям, ни чисто по-человечески мы не могли. Пусть нам скажут, куда везти людей, - сказала фельдшер в разговоре с НГС.

Примерно через час проблема решилась. Нашлись два места в БСМП-2. Об этом "Комсомолке" рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов. Борьбу с ковидом и происходящую ситуацию с нехваткой мест в медучреждениях он уже назвал войной.

- Проблема была, не отрицаем: с утра мы возили людей по городу в поисках свободных мест в больницах, - сказал Стуканов. - Сейчас места начали освобождаться, появились две койки в БСМП-2. Воюем дальше.

Сейчас оба пациента находятся в больнице. Появилась информация, что одна из омичек скончалась ночью. Однако региональный минздрав эти слухи опроверг.