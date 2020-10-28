У омичей в аптеках будут забирать рецепты после покупки лекарств

Рецепты будут использовать для отчетности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В условиях пандемии омичи стали часто жаловаться на нехватку лекарств в аптеках. Даже с рецептом врача, найти нужные антибиотики оказывается не так-то просто, и омичи даже покупали нужные лекарства с рук или просили родственников из других городов или стран прислать препараты.

Накануне в сети омских аптек начали поступать новые партии противовирусных препаратов, которые закупили совместно с минздравом. Как признается гендиректор сети аптек "Госаптека" Сергей Лавейкин, пока покрыть спрос полностью не удастся.

- Законодательство в сфере фармацевтической деятельности обязывает аптеки отпускать указанные препараты только по рецепту врача по форме номер 107-У. Мы надеемся на понимание жителей города и области — аптеки будут просить оставить себе рецепты. Это необходимо, чтобы фармацевты впоследствии смогли отчитаться о законности отпуска лекарств, - рассказал Лавейкин в интервью "Омскрегиону". - Это будет означать, что препараты отпущены именно для лечения больных, а не впрок, ведь отчасти дефицит вызван именно тем, что население приобретает эти лекарства, что называется, на всякий случай. Хотя они крайне необходимы больным. Мы пошли на такой шаг, учитывая сложившуюся ситуацию. Препараты не должны лежать в запасе, они нужны больным.