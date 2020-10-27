Прокуратура предлагает посадить на 6 лет бывшего чиновника омской мэрии Хорошилова

Сергея Хорошилова обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: скриншот с видео (YouTube)

В Центральном районном суде Омска подходит к концу рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Хорошилова.

Напомним, экс-директора департамента имущественных отношений омской мэрии обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

– Являясь в 2012-2015 годах должностным лицом Хорошилов принял ряд последовательных незаконных решений по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 2 000 кв. м в интересах юрлиц по заведомо заниженной стоимости, что привело к причинению ущерба муниципальному образованию в размере 9,2 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время сегодняшних прений в суде обвинение предложило назначить экс-чиновнику наказание в виде 6 лет колонии с лишением права занимать высокие должности в органах власти на 3 года. Кроме того, прокуратура требует взыскать с подсудимого 9,2 млн рублей.