Полиция будет принимать омичей только в перчатках и масках

Омичей попросили не приходить в полицию лично из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня об ужесточении порядка приема сообщили в УМВД России по Омской области. Из-за второй волны пандемии коронавируса в полиции заявили, что принимать граждан будут только в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

- В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), с учетом соблюдения социальной дистанции, - указано на сайте ведомства.

Также в полиции отметили, что большую часть услуг можно получить онлайн на сайте Госуслуги. Поэтому омичей попросили максимально ограничить посещение отделений УМВД.