В следующем году омичи смогут летать на Дальний восток и Минеральные воды

Вице-губернатор обсудил перспективы открытия новых авианаправлений с директором омского аэропорта. Фото: Instagram Дмитрия Ушакова

Как рассказал в своем Instagram Дмитрий Ушаков рассказал о встрече с директором омского аэропорта Олегом Селиверстовым. В условиях пандемии коронавируса пострадали не только авиаперевозчики, но и сами аэропорты, о чем рассказал Селиверстов. Но благодаря поддержке из федерального и регионального бюджетов удалось обойтись без сокращений.

Глава аэропорта поделился с вице-губернатором Омской области планами по развитию авиаперевозок в регионе на 2021 год. Сейчас руководством аэропорта планируется открыть прямые рейсы из Омска на Дальний восток и Минеральные воды.