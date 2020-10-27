Стало известно, какой будет погода в Омске в первые ноябрьские выходные

Погода будет переменчивой. Фото: vk.com

Всю неделю в Омске держится типичная осенняя погода: дождь сменяет снег, температура воздуха идет то в плюс, то в небольшой минус. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды в Омске существенно не изменится. Нестабильность продержится до конца недели.

Более того, в ближайшие выходные в городе потеплеет. В субботу 31 октября обещают до +5, но с дождями. Они вообще продержатся всю неделю, иногда ему на смену будет приходить мокрый снег. В первый день ноября синоптики прогнозируют до +4 с мокрым снегом и дождем. Всю неделю омичей ждет пасмурная погода.

Похолодает до минусовой температуры только в середине следующей недели. Синоптики обещают с 4 ноября резкое понижение до -5...-7 градусов. Ожидается снег и сильный ветер.