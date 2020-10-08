Омский ГАУ принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020»

Выставка пройдет в цифровом формате на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф . Это позволит расширить аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество человек.

Впервые в ней примут участие все 85 регионов страны. Центральная экспозиция - виртуальный павильон Минсельхоза России.

Также ноу-хау в этом году станет запуск студии «Образование» . Свои лучшие лекции прочитают представители 15 ведущих аграрных вузов страны. Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина, д.э.н, профессор выступит перед официальной делегацией, включающей Председателя Правительства РФ М.В.Мишустина, вице-премьера В.В.Абрамченко, Министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева, заместителя Министра сельского хозяйства РФ М.И. Увайдова, с докладом «Цифровой двойник фермы: перспективная образовательная и производственная технология». Омским ГАУ реализован проект по созданию цифрового двойника стада, созданного на основе интеграции систем контроля животных и производственных процессов в реальном режиме времени для глубокого анализа и выявления скрытых возможностей повышения продуктивности животных.

Технология цифрового двойника позволяет решить важную задачу, стоящую перед современным аграрным образованием - сформировать цифровые компетенции в области глубокого анализа данных и управления технологическими процессами. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.

Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Больше новостей читай на сайте Омского ГАУ.