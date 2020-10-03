В Омском ГАУ стартовала реализация проекта «Социальный навигатор»

Напомним, что 30 апреля были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Омский ГАУ стал победителем конкурса в номинации «Добровольчество» с проектом «Социальный навигатор», который будет реализован волонтерским центром университета. В сентябре команда проекта приступила к реализации намеченных планов.

Авторами проекта выступили представители волонтерского центра Омского ГАУ. Согласно проекту, планируется провести работу по социальной адаптации, профориентации и привлечению несовершеннолетних осужденных с наказаниями, не связанными с изоляцией от общества, состоящих на учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, к волонтерскому и спортивному движению.

Информационная кампания по привлечению внимания к проблеме, на решение которой направлен проект и набору заинтересованных лиц для участия в реализации мероприятий проекта, прошла в рамках адаптационной недели первокурсников, вводных собраний с первокурсниками, встреч с действующими волонтёрами Омского ГАУ и волонтерским сообществом г. Омска.

Первым реализованным мероприятием стало обучение волонтерского корпуса проекта. Волонтеры, прошедшие обучение, будут участвовать в реализации проекта и после завершения его финансирования. Экспертом на обучении выступила начальник лингвистического центра, координатор волонтерского центра Омского ГАУ Ольга Владимировна Демидова, которая имеет богатый опыт в волонтерской деятельности, в частности и по работе с несовершеннолетними осужденными.

Эксперт рассказала о сути проекта, его целях и задачах, какие трудности возникают, как правильно контактировать и общаться с ребятами, на которых направлен проект, и многое другое, что необходимо знать для успешной реализации данного проекта.

На обучении присутствовали начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, подполковник внутренней службы Любовь Геннадьевна Бондарева и старший психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, майор внутренней службы Ольга Николаевна Курьянова. Они также выступили перед волонтерами и рассказали об опыте реализации проекта с волонтерами Омского ГАУ, посоветовали, как не следует общаться с ребятами, о чем лучше не интересоваться у них. Гости мероприятия рассказали о том, почему часто ребята попадают на учет в их учреждение, как можно этого избежать. Ольга Николаевна в своем выступлении подчеркнула важность этого проекта, который начал свою историю еще 4 года назад, поблагодарила волонтеров за участие в нем и отметила, что все ребята, которых удалось привлечь к волонтерской деятельности, больше никогда не попадали на учет.

В ходе обучения были разыграны ситуации, которые уже случались на прошлых мероприятиях с подростками, и сцены, которые могут возникнуть при дальнейшей работе. Волонтеры с воодушевлением участвовали в этих сценах. За всем происходящим наблюдал эксперт обучения и гости из ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, которые после обучения оценили правильность действия волонтеров и дали дельные советы, как нужно вести себя в тех или иных ситуациях.

После обучения волонтеры поучаствовали в мастер-классе по культуре речи совместно с ребятами, состоящими на учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН. Экспертом на данном мероприятии выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Омского ГАУ Марина Николаевна Зырянова. Участники проекта смогли узнать о культуре разговорной речи и правилах делового общения, о развитии речевого мастерства для подготовки к сложным ситуациям, о речевых средствах установления и поддержания доброжелательных личных отношений. Марина Николаевна также указала на те ошибки, которые многие совершают в своей речи и посоветовала всегда обращать внимание на речь, находя время для своего развития.

Следующими мероприятиями проекта стали тренинг личностного роста и тренинг на командообразование, которые провела начальник отдела развития добровольчества БУОО «Региональный молодёжный центр» Екатерина Ивановна Волошина. На тренингах ребята узнали о новых возможностях для самореализации и попробовали себя в новых ролях. Тренинг на командообразование помог создать единую команду волонтеров и ребят, состоящих на учете, для дальнейшего участия в спортивных и добровольческих мероприятиях.

Своими впечатлениями поделился активный участник проекта Кирилл Штанов:

«Вот и прошли первые этапы проекта «Социальный навигатор», у меня остались только положительные эмоции. Важным событием для нас было обучение по взаимодействию с подростками. Многие из нас не знали, как вести себя в некоторых ситуациях. Благодаря обучению, мы поняли, как можно решать многие проблемы и как в принципе себя вести с ребятами. В обучении больше всего помогли тематические игры, благодаря которым мы сразу смогли попрактиковаться и проанализировать многие ситуации. На тренингах мы узнали немного больше о различных видах волонтерства и смогли лучше узнать друг о друге. Это поможет нам как команде лучше взаимодействовать друг с другом в будущем. На самом тренинге было очень интересно и весело, что было очень важно и для самих ребят, и для нас, волонтеров. Также запомнилось мероприятие на совершенствование культуры, на котором мы узнали о том, как правильно завязать разговор, просить о помощи и многое другое».

Мероприятия прошли в строгом соответствии с рекомендациями в условиях эпидемиологической настороженности.

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