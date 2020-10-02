Студенты Омского ГАУ побывали на Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов

В Казани прошел Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов. Он объединил около 700 участников со всей России – студентов высших и средних специальных российских образовательных учреждений, членов и руководителей студенческих клубов, авторов социальных проектов, реализуемых на территории нашей страны.

Омский ГАУ представляли активисты волонтерского центра Айрат Миннибаев и Екатерина Макуха, также активистка совета обучающихся Дарья Дмитриева.

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - это экосреда для взаимодействия и общения молодежи друг с другом, которая призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов. Слёт стал площадкой для поиска единомышленников, диалога лидеров и представителей студенческих клубов и объединений, для знакомства, обмена опытом, а также возможности реализации совместных проектов по всей стране.

Национальная лига студенческих клубов реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». НЛСК способствует включению молодежи в проектную, событийную, студенческую деятельность.

Деловая программа слета была построена по модульной системе, состоящей из 7 разделов, включающих в себя деловой, культурный и досуговый модули, и реализовывалась по принципу максимальной интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия, а также события слета. Модульная программа была направлена на развитие и приобретение различных знаний, умений и навыков, относящихся к деятельности сообществ и объединений: конструктор событий (Event); теория и практика креативного мышления (Креатив); партнеры: поиск ресурсов (Продюсирование/партнерский маркетинг); комьюнити-онлайн. Инструменты; комьюнити драйверы (Компетенции будущего для сообществ); алгоритм запуска и реализации (Продакшн комьюнити); эволюция сообщества. В повестке также была программа 2.0 – активности, подготовленные самими участниками для участников и площадка OnRussia, которая предоставляла возможность стать драйвером площадки НЛСК.

В рамках слета прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов. Его основное направление – развитие студенческих клубов и объединений. Конкурс прошел в АИС «Молодежь России» по всем номинациям.

Программой слёта была предусмотрена возможность для всех участников теоретической и практической подготовки в области социального проектирования. Студенты Омского ГАУ воспользовались данной возможностью по максимуму и пообщались с экспертами Росмолодежи лично. Ребята представили свои проекты в формате консультации, получили ответы на интересующие вопросы и доблестно приняли критику, а по итогу состоялась публичная защита представленных социально-значимых проектов.

В рамках образовательного актива участникам слета было предложено пройти квест по городу с использованием мобильного приложения НЛСК и принять участие в интерактивных программах, направленных на построение и укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами разных регионов нашей страны.

Данная практика является очень полезной и актуальной, особенно среди студенческих объединений. Студенты Омского ГАУ показали себя и свой потенциал, обрели полезные знакомства и усвоили принципиально важную для себя информацию, которая поможет им в дальнейшей реализации новых и интересных мероприятий и проектов. Это незабываемая поездка в замечательный город и очень ценный опыт, которым не терпится поделиться с другими студентами.

Айрат Миннибаев, студент 2 курса землеустроительного факультета:

«Несмотря на достаточно плотную программу слета, где накладывалось одно на другое, образовательные активы и консультации с экспертами, мне удалось посетить много полезных и интересных тренингов, а главное - получить бесценный опыт. Особенно мне запомнился квест по городу: мы бегали и отгадывали загадки на станциях, но самое главное, мы познакомились с городом не только со стороны туриста, но и как исследователи, ведь на каждой станции была какая-то интересная история про то или иное здание и сооружение или судьбу человека. Это нереальное ощущение, когда, находясь продолжительное время среди изъезженных практик и методик, ты выезжаешь в другой город и начинаешь знакомиться с практиками других людей, университетов, городов и регионов. Я обрел новые знакомства, поделился своим опытом и смог поучиться у других. Я считаю, что такие мероприятия важны, я узнал много нового и интересного и готов этим поделиться».

Дарья Дмитриева, студентка 3 курса факультета АПЭПиВ :

«Мне очень понравилось, виден большой труд организаторов и их готовность дальше продвигать и совершенствовать свой проект. По-моему, большая часть впечатлений зависела от взаимодействия в команде. Мне попались открытые и общительные ребята, и времяпровождение между образовательными программами оставило положительные эмоции. Те софт-скилз, которые я получила, помогут не только в усовершенствовании работы совета обучающихся, но также актуальны для будущих работодателей.»

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