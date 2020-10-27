Гуанако Маргоша переехала из Большеречья в Омск и подружилась с козлом Тишей

Маргоша без труда освоилась на новом месте. Фото: мэрия Омска

Звезда Большереченского зоопарка гуанако Маргоша с недавних пор стала омичкой. Животное, родившиеся в 2018 году, теперь будет жить в городском экоцентре.

– Гуанако Маргоша – давняя мечта администрации экоцентра, теперь обживает вольер по соседству, – рассказали в департаменте образования Омска, курирующем экоцентр. –По словам персонала, представитель семейства верблюдовых плюется вполне умеренно, ест отлично, а посетителей и сотрудников нисколько не стесняется, как будто жила здесь все время.

Маргоша уже подружилась с козлом Тишей и еще одной недавно переехавшей обитательницей экоцентра – пони по кличке Люси.