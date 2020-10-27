"Мы не обслуживающий персонал": Омский врач скорой после вызова написала в полицию заявление на пациента за нарушение чести

Медики скорой помощи устали терпеть оскорбления в свой адрес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях омичи часто жалуются на работу как в целом системы здравоохранения, так и на работу врачей скорой помощи. Горожане сетуют, что медики долго не приезжают, а если и добираются до пациентов, что ничего не делают.

Сегодня в соцсетях появился пост от врача, которая работает на скорой помощи. В нем женщина рассказала, как отреагировала на хамство и вызывающее поведение очередного пациента.

- Сегодня мое терпение закончилось. Закончилось от слова "совсем"...Закончилось, потому что те, кто считают себя больными и просят помощи, по факту издеваются над бригадой скорой, считают что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом грозить всем: начиная от кары небесной, заканчивая тюремный сроком. Почему я, - врач с 20 летним стажем, с высшей врачебной категорией, - должна это терпеть? Сегодня в ответ на хамство и маты я набрала 112 и вызвала на адрес полицию с поводом "оскорбление чести и достоинства при исполнении и препятствие оказанию медпомощи". Да, я написала заявление в полицию, да я прошла наркологическое освидетельствование и да, я хочу хоть раз доказать зарвавшимся до нельзя "пациентам", что мы не обслуживающий персонал, мы приехали помогать и не позволим вытирать о себя ноги! - написала в своем обращении врач.

В комментариях большинство омичей отмечают, что срываться на медиках бессмысленно, ведь долгое ожидание скорой - не их вина.

- Ко всем нужно относиться с уважением, потому что все наши ожидания, упущенное время - это не вина врачей, проблема в системе! Что-то все "оптимизации" нам выходят боком. Нам - это и пациентам, и врачам, - пишут омичи в комментариях.

Но есть и те, кто считает, что медики выполняют работу недостаточно качественно, за что и получают оскорбления и недовольства.