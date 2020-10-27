Мэр Исилькуля пойдет под суд в Омске за растрату 24 миллионов

Глава Исилькуля Владимир Гилль пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Фото: Омская Губерния

В Омской области завершили расследование уголовного дела по статье превышение должностных полномочий в отношении главы Исилькульского городского поселения Владимира Гилля.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, из материалов дела следует, что в 2018 году администрация Исилькуля заключила контракт на сумму 31,5 миллионов рублей с компанией ООО "БлокСтройПроект", которая должна была провести масштабный ремонт сетей водоснабжения. Позже, по версии следствия, Владимир Гилль подписал акт приемки работ и другие документы, которые позволили подрядчику получить оплату из бюджета в полном объеме, хотя глава Исилькуля знал, что большая часть работ выполнена не была. Следователи выяснили, что на момент подписания бумаг подрядчик должен был выполнить работы еще на 24,7 миллиона рублей.

Следствие по делу уже завершено и в ближайшее время его рассмотрят в суде. Свою вину подозреваемый так и не признал. Сейчас на его имущество общей стоимостью примерно 16 миллионов наложен арест в счет компенсации ущерба.