Омичи пожаловались на очередь перед поликлиникой

Фото: Regik55

Об очередных сложностях, с которыми приходится сейчас сталкиваться заболевшим омичам, рассказали жители Московки.

Пациенты сфотографировали очередь перед входом в поликлинику № 10. Люди рассказали, что вынуждены стоять в ней даже с температурой – вызванные на дом врачи просто не приходят.

– Филиал поликлиники № 10 не может одномоментно принять большое число пациентов из-за узких коридоров, отсутствия рекреаций и необходимости социального дистанцирования, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава. – Однако медики нашли возможность открыть второй вход для омичей с температурой, чтобы те не стояли в общей очереди, а также назначают повторные приемы специалистов на вторую половину дня. Человеку сообщают лично по телефону, котором часу доктор ждет пациента. Но не всегда это срабатывает: граждане предпочитают решать свои вопросы утром, приходят в поликлинику и создается очередь.

В доказательство ведомство даже выложило фото второго входа.

Фото: министерство здравоохранения Омской области

А вот, как происходящее видится другой стороной:

– Про какой второй выход вы говорите? – недоумевает одна из подписчиц паблика, где разместили фото. – Сестра там в очереди с 8.00 до 12.00 стояла с температурой в доврачебный кабинет. А в 12 часов просто сказали: «Можете все быть свободны». Терапевты без талона не приняли. В 12.30 она вызвала врача на дом и до сих пор сидит ждет. А человеку больничный лист нужен.