В омском правительстве призвали сибиряков носить маски

На территории региона действует масочный режим. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В министерстве региональной безопасности напомнили о важности соблюдения в Омской области масочного режима. Особенно это касается пассажиров общественного транспорта. Помимо опасности коронавирусной инфекции медики фиксируют и сезонный рост острых респираторных заболеваний. Как сообщает пресс-служба омского правительства, за прошлую неделю выявлено более 70 фактов нарушения «масочного» режима.

Представители Администрации города Омска посоветовали омичам сообщать о фактах нарушения «масочного» режима по телефонам, указанных в салонах общественного транспорта. Власти напомнили омичам об ограничении деятельности детских спортивно-развлекательных центров.

- На прошлой неделе установлена работа батутного центра, на нарушителя составлен протокол и передан в суд. Хочется призвать омичей к сознательности и с осторожностью посещать общественные места, не рисковать своим здоровьем и здоровьем детей, - сказал начальник отдела контроля Министерства региональной безопасности Валентин Кушников.