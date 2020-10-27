Компания «ТГК-11» направила на ремонтную программу более 1,5 млрд рублей

На официальном сайте омпания сообщила, что регулярно повышает эффективность работы оборудования, это позволяет снижать расходы топливного ресурса. За 9 месяцев 2020 года расход угля снизился на 232 тыс. тонн (8,5 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расход мазута уменьшился на 1,4 тыс. тонн (17,7%). Вследствие этого значительно снижается воздействие объектов компании на окружающую среду.

Каждый год АО «ТГК-11» выполняет большой комплекс мероприятий по подготовке основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений к работе в зимний период. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе, в полном объёме выполнены ремонтные работы, проведены диагностика и испытания оборудования по выработке и передаче электрической и тепловой энергии. В целях снижения расходов топлива проведена модернизация и повышение эффективности оборудования на станциях. В частности, выполнен ремонт основного генерирующего оборудования – котлоагрегатов и турбоагрегатов ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: 6 крупных (капитальных/средних) ремонта основного оборудования, 27 текущих ремонтов котлов и турбин, произведена замена более 96 тонн поверхностей нагрева котлоагрегатов. На ремонтную программу компанией направлено более 1,5 млрд рублей.

Продолжается модернизация и техническое перевооружение оборудования в рамках инвестиционной программы. В числе основных проектов 2020 года модернизация градирни №3 и техническое перевооружение электрофильтра на ТЭЦ-5, техническое перевооружение химического цеха ТЭЦ-3. В целом же на инвестпроекты 2020 года компанией направлено почти 1,7 млрд рублей. Применение современных технологий при модернизации оборудования напрямую влияет на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, повышение надёжности и эффективности источников тепловой энергии и качество энергоснабжения потребителей города и региона.

Комплекс мероприятий, выполненный в рамках ремонтной и инвестиционной программ, позволит обеспечить надёжное теплоснабжение региона.