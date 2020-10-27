Компания «Омск РТС» подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2020 года

Отпуск тепловой энергии с коллекторов АО «Омск РТС» за 9 месяцев 2020 года составил 1042,2 тыс. Гкал. Снижение отпуска тепла на 172,8 тыс. Гкал относительно факта прошлого года связано с повышением температуры наружного воздуха на 3,7°C и с более ранним окончанием отопительного сезона.

Удельный расход топлива за 9 месяцев 2020 года на уровне аналогичного периода 2019 года.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за 9 месяцев 2020 года составил 4280,0 тыс. Гкал, факт 9 месяцев 2019 года – 4711,8 тыс. Гкал.

Компания «Омск РТС» начала готовиться к новому отопительному сезону сразу по окончании предыдущего. В этом году при подготовке к осеннее-зимнему периоду были проведены ремонтные работы на 9 участках тепловых сетей. Произведён капитальный ремонт на 4,3 км теплотрасс. Также за это время проведено 250 гидравлических испытаний тепловых сетей для выявления слабых участков и подтверждения планов капитального ремонта. По результатам проведённых испытаний все выявленные дефекты устранены.

В рамках инвестиционной программы выполнен первый этап строительства подающего трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3, ведётся техническое перевооружение участка теплотрассы по ул. 1-я Индустриальная, строительство последних миль на ряд новых объектов.

- Несмотря на особый режим и сложную эпидемиологическую ситуацию в городе, все ремонтные работы были завершены в срок. 13 октября 2020 года АО «Омск РТС» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021. Он был выдан компании первой среди ресурсоснабжающих организаций города. Документ подтверждает качественное и своевременное выполнение всех подготовительных мероприятий, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.