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«Появилось водохранилище вместо перехода»: Омичи пожаловались на огромную лужу на дороге

Чтобы преодолеть препятствие, местным жителям приходится забираться на забор
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Скриншот видео («ЧП Омск»)

Скриншот видео («ЧП Омск»)

Жители Левого берега сняли гигантскую лужу на улице Звездной. Появившееся уже после небольшого дождя «водохранилище» полностью перегородило дорогу. Там невозможно пройти.

Очевидцы утверждают, что в районе пешеходного перехода глубина внезапно появившегося водоема доходит до колена. Людям приходится забираться на забор, чтобы преодолеть это препятствие.

Видео лужи разместили в социальных сетях. Комментаторы переживают, что с наступлением заморозков все это превратится в каток.

– Кто-то очень умный, положил два лежачих полицейских на всю ширину дороги, – выдвигает свою версию происхождения лужи один из подписчиков. – Вся вода на пешехоном переходе.