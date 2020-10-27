Два омских бизнесмена получили 47 миллионов на развитие бизнеса, но потратили их на себя

Омичи получили крупный грант и поделили его на двоих. Фото: Олег ЗОЛОТО

На друх омских бизнесменов завели дело по статье мошенничество. Их подозревают в хищении целевого гранта, который они получили от Минсельхоза.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что в Омске завершилось расследование дела о мошенничестве. По его материалам, в 2017-2018 годах двое бизнесменов создали СПСК "Куликовский Агросоюз". Они подали в Минсельхоз заявку на получение гранта для покупки сельскохозяйственного оборудования и различной техники. Чтобы доказать жизнеспособность фирмы, бизнесмены сделали липовые документы о ведении хозяйственной деятельности, куда членами кооператива вписали своих родственников и знакомых. После получения солидного гранта в размере 47 миллионов, сообщники обналичили деньги, разделили и потратили на личные нужды.

Подозреваемые свою вину не признали. Сейчас их имущество арестовали в счет погашения ущерба, а дело скоро рассмотрят в суде. Бизнесменам может грозить до 10 лет тюрьмы.