Омская мэрия закупила 1500 тонн реагента для борьбы с гололедом

Для борьбы с гололедом в городе закупят реагенты, песок и соль. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за переменчивой погоды дорожные рабочие вынуждены трудиться сразу в двух режимах: утром в летнем, ночью в зимнем. Как рассказал директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Владимир Казимиров, днем еще проводится откачка воды, прочистка ливневок, покос травы, а ночью из-за заморозков уже борются с наледью и обрабатывают дороги реагентами.

Для того, чтобы полностью подготовиться к зиме в мэрии планируют закупить для города 1500 тонн биохимического реагента, 30 000 тонн песка и 3500 тонн соли. Полностью перейти на зимний режим работы в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» обещают как только ляжет первый снег.