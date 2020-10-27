Свежие данные о коронавирусе в Омске: 191 зараженный и 4 умерших пациента

В Омской области вторая волна коронавируса. Фото: vk.com

В Омской области вторая волна коронавируса. А поэтому с каждым днем число зараженных в все больше. С начала пандемии ковид подтвердился уже у 15 тысяч омичей! Только за последние сутки, по данным регионального минздрава, заразился 191 сибиряк. Это абсолютный рекорд. Еще четыре пациента за сутки скончались от коронавируса.

Болезнь шагнула уже и за пределы Омска. Сейчас случаи ковида фиксируют во всех муниципальных районах региона. За последние сутки больше всего заболевших после города в Омской районе. Четверо зараженный в Марьяновском районе.

С начала пандемии проведено уже более 612 тестов на коронавирус. Как сообщает омский минздрав, за последние сутки их было проведено 3 638. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем.