«Хотим учиться здесь»: Минобр прокомментировал пикет в защиту омской школы, которую власти хотят закрыть

ФОТО: Константин Ткачев.

В Саргатском районе неприятную новость узнали дети и родители одной из сел: им сообщили, что Аксеновская начальная школа будет закрыта. Детей готовы перевести на учебу в соседнее образовательное учреждение, но для этого школьников придется возить на автобусе. До нее около 15 километров. Несколько детей и их родителей провели импровизированный пикет. Появилось их фото с плакатами «Я хочу учиться в этой школе».

В министерстве образования уже прокомментировали ситуацию. Там подтвердили: в августе здание школы приняли к началу учебного года. Однако было решено провести дополнительное обследование его состояние. Эта экспертиза и показала, что школа аварийная.

- Сразу после получения официальных документов, подтверждающих вывод бюро, по решению управления образования Администрации Саргатского муниципального района с 21 сентября образовательный процесс обучающихся четырех обучающихся Аксеновской начальной школы был переведен в здание Увалобитиинской средней школы, а подвоз организован на школьном автобусе, соответствующем требованиям ГОСТ и правилам перевозки детей, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Вопросы содержания муниципальных зданий относятся к компетенции местной власти, поэтому ранее регулярно выделялись средства на проведение косметического ремонта в учебном кабинете школы. Так, в мае этого года был покрашен пол, а два года назад приобретена учебная мебель.

Кстати, в Увалобитиинскую школу из деревни Аксеново уже возят детей 5-9 классов. Однако власти не скрывают: там существует проблема плохих дорог. Вариант решения в минобре предлагают следующий:

- В случае бездорожья родителям предложено поселить детей в пришкольном интернате, который располагает всеми необходимыми условиями для комфортного проживания и питания детей.