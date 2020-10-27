В Омске из-за острой нехватки фельдшеров неотложки им готовы платить от 50 тысяч и брать без опыта

В поликлиниках города острая нехватка специалистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омские медики, наконец, начали получать зарплату, сотразмерную своему труду. По информации портала Superjob, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Омске стал фельдшер неотложной помощи.

Коронавирусный кризис еще сильнее обострил проблему с нехваткой медиков в регионе. Местные жители массово жалуются, что не могут дождаться скорую или попасть на прием к врачу.

Выяснилось, что работать в таком интенсивном режиме, как в пандемию, иногда просто некому.

Чтобы разрядить ситуацию, по решению регионального минздрава, часть вызовов скорой планируют перенаправлять в поликлиники. Правда, заработает система только после того, как укомплектуют так называемые поликлинические бригады.

Пока в таких медучреждениях многие медики – люди, давно перешагнувшие пенсионный порог. Им на помощь призвали студентов медуниверситета.

Ищут специалистов и через специализированные сайты. Например, в октябре Городская поликлиника № 3 разместила вакансию фельдшера кабинета неотложки. Претендента со средне-специальным образованием готовы принять на работу даже без опыта на зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.

Также требуется участковый педиатр, которому обещают платить до 100 000 рублей в месяц, и участковый терапевт на оклад от 110 тысяч рублей.