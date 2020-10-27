Тесты на ковид стали делать в еще одной клинике Омска

Анализы помогут определить, болели вы коронавирусом раньше или нет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ранее стало известно, что "Клинический диагностический центр", который находится недалеко от центрального ЗАГСа, прекратил делать анализы на коронавирус для обычных омичей. В больнице заявили, что сделают упор на работу со стационарами, откуда поступает много материалов.

Сегодня стало известно, что тесты на антитела к коронавирусу можно будет сделать в еще одном медучреждении Омска. Такие услуги начала оказывать лаборатория Клинического медико-хирургического центра. Там смогут выявлять антитела сразу двух видов IgM и IgG, они помогут определить, болели лы вы коронавирусом в прошлом, но не нужны, если у вас есть симптомы сейчас.

На сайте клиники указано, что стоимость анализа на наличие одного вида антител будет составлять 560 рублей, обоих 1000 рублей. Врачи могут выехать и на дом, но стоимость выезда будет сильно зависеть от удаленности вас от больницы.