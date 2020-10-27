В Омске пока не думают запрещать повороты налево на Красном Пути

Ранее на Красном Пути сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Фото: vk.com

На главной транспортной артерии Омска сделали выделенную полосу на Красном Пути. Решение властей понятно: дать преимущество общественному транспорту, которым ежедневно пользуются сотни тысяч жителей.

Однако автолюбители заметили, что тогда для движения прямо для машин остается лишь одна полоса трехполосной дороги. Левая полоса, как правило, занята автомобилями, поворачивающими налево. Тем более, что в районе остановки "Городок Водников" отстроили новый огромный жилой микрорайон. Естественно, это вызвало недовольство автолюбителей в соцсетях. Они уверены: после введения выделенной полосы в центре начнутся огромные пробки.

Власти пообещали наблюдать за ситуацией. В департаменте транспорта говорят, что пока запрещать левые повороты на Красном Пути не будут, несмотря на появившиеся слухи.

- Рекомендации говорят о том, что выделенные полосы необходимо организовывать на дорогах, имеющих по три полосы движения в одном направлении. В планах на 2021 год – это улица Богдана Хмельницкого в обоих направлениях и улица 70 лет Октября, – говорит замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец.