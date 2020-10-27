В правила землепользования и застройки Омска внесут изменения

Проект содержит новые территориальные зоны и градостроительные регламенты. С 22 октября стартовала процедура публичных слушаний.

Подробности обсудили 21 октября на брифинге с журналистами в режиме видео-конференц-связи с участием заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Кирилла Брюхова и генерального директора ООО «ИТП «Град» Ильи Бальцера. Компания является разработчиком проекта, работа ведется в рамках реализации муниципального контракта с администрацией города Омска.

Как рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Кирилл Брюхов, проект представили общественности 22 октября в виде интерактивной карты - именно с этого дня начинается процедура публичных слушаний. С ним можно будет ознакомиться на сайте администрации города Омска. Традиционно в здании администрации разместят экспозицию проекта с возможностью консультирования граждан. Ее можно посетить при соблюдении масочного режима и обязательных мер социального дистанцирования. Помимо экспозиции, демонстрационные материалы будут размещены на стендах в зданиях администраций округов. Разработанный проект был представлен членам комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. Стоит отметить, в проекте предусмотрены новые территориальные зоны, созданные под конкретные омские территории. По итогам заседания комиссия внесла определенные правки, но в целом рекомендовала вынести проект на публичные слушания.

- Одна из важнейших задач проекта - обеспечить внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время их около 2600, каждая из которых должна иметь свои границы и описание, - уточнил Кирилл Брюхов.

Важно:

На первом этапе публичных слушаний жители города могут посмотреть важные для себя запланированные зоны и подать свои предложения как онлайн (разработчику), пользуясь интерактивной картой, так и письменно в адрес департамента архитектуры: город Омск, улица Гагарина, 32/1.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ноября в департаменте архитектуры и градостроительства. Все поступившие в ходе публичных слушаний обращения будут обработаны для анализа и возможного учета в окончательной редакции документа. 26 ноября будет опубликовано заключение, в котором отразятся итоги проведенной процедуры. С ним можно будет ознакомиться в газете «Третья столица» и на сайте администрации Омска - admomsk.ru. Утверждающее решение по проекту примет Омский городской Совет.